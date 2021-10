Kulusevski: “Mi sono fatto trovare pronto. La forza è vincere anche quando si gioca male”

Dejan Kulusevski, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo aver deciso con il suo gol il match contro lo Zenit San Pietroburgo: “Ho visto il pallone andare quasi sul palo, quindi avevo paura che non entrasse. Quando è entrato mi sono sentito molto, molto meglio, molto contento per la squadra, è il mio primo gol in Champions, è una vittoria molto importante, ma anche un gol importante per me, è il primo gol della stagione”.

Sei entrato dalla panchina e hai lasciato il segno.

“Sono entrato in partita e ho provato a far la differenza. Non ci sono riuscito all’inizio, era difficile giocare. Mi sono fatto però trovare pronto al momento giusto”.

Cosa non è andato bene stasera?

“Dobbiamo far giare meglio il pallone. Nel primo e nel secondo tempo abbiamo giocato molto male ma la forza è vincere anche quando si gioca male”.

Foto: Twitter Juventus