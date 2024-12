Kulusevski, il tuttocampista di cui il Tottenham aveva bisogno

Nonostante i risultati altalenanti, il Tottenham può comunque confidare su una certezza: Dejan Kulusevski. L’ex Atalanta, Parma e Juve sta disputando una delle migliori stagioni della sua carriera (segnata da uno score di 7 gol e 7 assist totali), grazie all’intuizione di Postecoglou di schierarlo nel ruolo di mezzala. Neanche troppo un’intuizione in realtà, anche perché le sensazioni che il talentuoso svedese rendesse con maggiore efficacia in quella posizione erano già presenti durante le sue esperienze italiane. L’arrivo di Solanke e le ottime prestazioni di Brennan Johnson da esterno destro, hanno spinto l’allenatore australiano ad impiegare Kulusevski in posizione più arretrata. A centrocampo, il classe 2000 offre un livello tecnico da trequartista e l’apporto difensivo di un mediano di contenimento: ha infatti dati incredibili relativamente alle occasioni create per la squadra (ha partecipato a 10 reti in altrettante partite consecutive), e in fase di non possesso offre un aiuto fondamentale in termini di corsa e coperture. La scorsa stagione registrò un record in Premier, arrivando a percorrere in una gara contro l’Everton ben 13,36 chilometri, dato che testimonia il grande lavoro senza palla svolto dal centrocampista. Lo stesso Kulusevski ha ammesso in una recente intervista a Viaplay quanto a suo agio si senta in questo ruolo: “Ho sempre giocato a centrocampo e sono contento di essere tornato a farlo, mi sento inarrestabile”. E non possiamo fare altro che credergli.

Foto: Instagram Kulusevski