Kulusevski: “Hazard il mio preferito. Ilicic? Uno dei migliori al mondo. Su CR7 e Ibra…”

Dejan Kulusevski si racconta. Il centrocampista offensivo di proprietà della Juve e attualmente in prestito al Parma, è intervenuto così durante una diretta Instagram con Gli Autogol: “Il più forte con cui ho giocato? Ilicic è una follia. Fortissimo. Uno dei migliori al mondo, non si discute. Da lui ho imparato tantissimo. Lo chiamano ‘nonna’ ma non è proprio un vecchietto. Tra gli avversari, invece, dico Cristiano Ronaldo: nell’ultima partita che abbiamo giocato contro la Juventus stava benissimo. Il mio giocatore preferito è Hazard, vorrei davvero giocare come gioca lui. Copio tanti suoi movimenti, le sue finte di corpo: per me è veramente forte. Il ruolo? Se chiedi a me dico trequartista, ma dipende dal tecnico. Ibrahimovic? Credo che abbia cambiato la Svezia. Quando lui ce l’ha fatta, molti ragazzi hanno pensato di poterci riuscire anche loro. Ha dimostrato a tutti di potercela fare. Ha origini slave come me, forse anche per questo mi sono immedesimato in lui. È un idolo per tutti. Non l’ho mai conosciuto dal vivo, spero di poter giocare contro il Milan anche per questo motivo. Poterci parlare sarebbe un sogno”.

Foto: Twitter ufficiale Uefa