Kulusevski, futuro in bilico: “Ho dato il massimo, adesso è il momento di parlare con il club”

In prestito al Tottenham dalla Juventus, Dejan Kulusevki ha dimostrato il suo valore principalmente nei primi mesi della sua nuova esperienza in maglia Spurs. Al termine della stagione il club londinese potrà decidere se esercitare il diritto di riscatto, fissato a 35 milioni di euro, o rispedire lo svedese a Torino. Poche certezze sul futuro dell’ex Parma che non ha pienamente convinto in Inghilterra e non sembra nei piani futuri della Juventus. Dopo la vittoria del Tottenham ai danni del Leeds retrocesso, Kulusevski ha spiegato le sensazioni del momento: “Onestamente non ho idee sul mio futuro, si vedrà. Ho cercato di fare il meglio che potevo in campo, ora ovviamente è arrivato il momento di parlare con il club”. Soltanto 2 gol e 7 assist in 30 presenze per l’ala svedese in questa stagione, troppo poco probabilmente per guadagnarsi la conferma.

Foto: Tottenham Instagram