Kulusevski e Chiesa regalano la Coppa Italia alla Juve: Atalanta battuta 2-1

Al Mapei Stadium Atalanta e Juventus si contendono la finale di Coppa Italia 2020-21, gara importante che segna anche il ritorno del pubblico negli stadi nel nostro Paese.

Parte fortissimo la Dea con Palomino che impegna Buffon e Zapata che sfiora il gol del vantaggio al 5′. Al quarto d’ora Pessina viene toccato da Rabiot in area di rigore ma non c’è nessun intervento sull’episodio da parte del VAR. Ancora Zapata e poi Freuler vicini a portare in vantaggio i nerazzurri, ma la zampata che decide la prima frazione di gioco è di Dejan Kulusevski, bel sinistro a giro dopo un’azione di contropiede. Proteste dell’Atalanta per l’episodio dal quale è partito il contropiede, con Cuadrado che entra duro su Gosens, ma Massa conferma la rete.

Al 42′ Freuler ruba palla a Rabiot e allarga sulla destra per Hateboer. L’esterno dell’Atalanta serve Malinovskyi a centro area che non ci pensa due volte e supera Buffon.

Finisce 1-1 un bel primo tempo a Reggio Emilia, a Kulusevski risponde Malinovskyi.

Nella ripresa inizia meglio la Juve, McKennie colpisce di testa ma la palla termina di poco sul fondo.

Tacco di Ronaldo che libera Chiesa in area, la conclusione a giro si stampa sul palo alla sinistra di Gollini.

Al 73′ è lo stesso Chiesa a portare nuovamente avanti i suoi: prima recupera palla su Hateboer, poi scambia con Kulusevski e supera Gollini con un tocco ravvicinato. De Ligt sfiora l’1-3 con un bel colpo di testa, di poco a lato della porta nerazzurra. Nel finale la gara diventa molto nervosa e Toloi viene espulso da Massa dalla panchina, troppe le proteste dopo un fallo fischiato a Ilicic su Alex Sandro. La Juve vince 2-1 e Pirlo conquista così il suo secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana ai danni del Napoli. Foto: sito Juve