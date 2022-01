Kulusevski e Bentancur viaggiano verso il Tottenham, ormai non ci sono dubbi. Una doppia operazione che porterà circa 70 milioni nella casse della Juve: 45 (bonus compresi) per Kulusevski, circa 25 per Bentancur. Due affari in uscita importanti, nel frattempo il club bianconero si prepara ad accogliere Zakaria, in uscita dal Borussia Monchengladbach.

FOTO: Twitter Ufficiale Juventus