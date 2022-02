Kulusevski: “Al Tottenham anche grazie a Conte. La Premier? Penso sia il miglior campionato al mondo”

Prima intervista per Dejan Kulusevski da giocatore del Tottenham. Lo svedese ex Juventus si è presentato così ai canali ufficiali degli Spurs.

Queste le sue parole: “Alla Juventus ho imparato tanto, sono stati due anni intensi con due allenatori diversi. È un ottimo club con giocatori molto forti, in più ho giocato con uno dei migliori giocatori al mondo, Cristiano Ronaldo. In Svezia abbiamo sempre guardato la Premier League, era il miglior campionato al mondo e credo lo sia ancora. Continuavo a chiedermi quando ci sarei arrivato, appena arrivata l’opportunità non ci ho pensato due volte. Non vedo l’ora di lavorare con Conte, lo conosco dall’Inter, è un ottimo allenatore, un vincente e anche io voglio esserlo, sono molto felice che lui sia qui ed è uno dei motivi per cui sono venuto. Lo ascolterò perché lui sa di cosa parla e amo il fatto che le sue squadre lavorino sempre molto duramente, voglio imparare il più possibile da lui”.