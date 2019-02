Kuhbauer avvisa l’Inter: “A San Siro per giocarcela. Icardi? Non mi interessa perché…”

Dietmar Kuhbauer, allenatore del Rapid Vienna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno in Europa League contro l’Inter: “Siamo professionisti, questo stadio trasuda storia, ma serve coraggio da parte nostra. Aspetto che all’andata ci è mancato e non deve succedere. Ci sono due squadre in campo che possono giocare entrambe bene. Icardi assente? Non mi interessa perché abbiamo visto a Vienna che anche Lautaro è un grande giocatore. Non sappiamo cosa farà Icardi in futuro, ma conta per noi solo la partita”.

Foto: diepresse