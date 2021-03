Kucka: “Non stiamo vivendo un bel periodo ma continueremo a combattere”

Dal ritiro della Slovacchia, Juraj Kucka, centrocampista del Parma, ha parlato così della Nazionale e della stagione della squadra di Roberto D’Aversa: “Mi dispiace per le complicazioni e le assenze. Ma spero che non incida sul morale della squadra e ce la faremo senza i giocatori che non sono potuti venire. Il calcio è giocato da undici giocatori, non uno. La responsabilità non è solo su di me, ma su tutti coloro che entrano”, riporta ParmaLive.com.

Sulla stagione del Parma:

“Ci sono stati alcuni cambiamenti, ma la maggior parte dei giocatori hanno già sperimentato mister D’Aversa. Siamo tornati a quanto già provato. Si è scoperto che l’errore non è nell’allenatore. Il gioco è migliorato, ma in diversi casi non abbiamo chiuso le partite. È così che abbiamo perso molti punti. Siamo molto dispiaciuti per questo, ma vogliamo provare un altro piccolo miracolo. Non stiamo vivendo un bel periodo, ma sentiamo ancora una possibilità e non ci arrendiamo. Continueremo a combattere”.

Foto: sito Parma