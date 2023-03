Kubo: “Voglio rimontare la Roma ed entrare nella storia della Real Sociedad”

Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno della Real Sociedad, Takefusa Kubo, ha così parlato in vista della sfida di ritorno contro la Roma, valida per gli ottavi di Europa League: “Se ci sono riusciti loro, perché non dovremmo farlo noi? Anche lì abbiamo avuto le nostre occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e loro sì. Se giochiamo meglio nella gara di ritorno, abbiamo maggiori possibilità di rimontare. Oggi abbiamo provato qualche tiro e sono entrati quasi tutti, quindi i tifosi possono essere fiduciosi. Voglio far parte della storia del club, rimontare dal 2-0 e che se ne parli tra 10 anni. Voglio far parte della squadra che ha rimontato contro la Roma, l’ha battuta e ha raggiunto i quarti di finale. E se accadrà con un mio gol, tanto meglio”.

Foto: Kubo Instagram