Krychowiak lascia il Krasnodar, giocherà nell’AEK Atene

Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il centrocampista polacco Grzegorz Krychowiak, che al momento dell’inizio conflitto era in forza al Krasnodar, ha scelto di non proseguire l’esperienza in Russia nella sua vecchia squadra. Per questo motivo l’ex giocatore del Paris Saint-Germain ha sfruttato la clausola che permette agli stranieri presenti nei campionati dei paesi belligeranti di svincolarsi per accasarsi altrove.

Krychowiak è passato infatti in Grecia, dove giocherà fra le fila dell’AEK Atene, che ha annunciato l’arrivo del calciatore attraverso il proprio profilo Twitter.

Foto: Twitter personale Krychowiak