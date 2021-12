Krunic: “Posso giocare in diversi ruoli, mi sento un tuttocampista. Sono quasi al 100% della condizione”

Rade Krunic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di MilanTV: “Dopo la sconfitta con il Sassuolo ci voleva una risposta e una partita per bene: siamo riusciti a farla nella maniera giusta, come voleva il mister e come vogliamo noi. Abbiamo fatto la partita da Milan, con la giusta intensità, aggressività e tutto il resto. Mi sento un tuttocampista, posso giocare in diversi ruoli; poi dipende dalle partite e da quello che chiede il mister. Se c’è bisogno dell’uno contro uno sulla fascia, ovviamente, ci sono giocatori che lo possono fare molto meglio di me, ma ci sono altre cose che io posso dare alla squadra e forse altri giocatori meno. Adesso sto quasi al 100%”.

FOTO: Twitter Milan