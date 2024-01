Krunic, il ds Fenerbahce a Milano per gli accordi. Domani call

Mario Branco, direttore sportivo del Fenerbahce, è a Milano per il trasferimento di Rade Krunic. È una notizia che arriva da Yaguz Sabuncuoglu e che sintetizza il desiderio di ingaggiare un centrocampista inseguito – come raccontato – fin dalla scorsa estate. Il Milan chiede 5 milioni più bonus, il direttore sportivo del club turco spera di tornare di tornare a Istanbul con la cifra giusta in modo da organizzare una call per domani e chiudere gli accordi. Krunic ormai è da tempo ai margini del Milan.

Foto: twitter Milan