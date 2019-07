Krunic ha le idee chiare: “Sono carico e voglio la Champions con il Milan”

Rade Krunic, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato attraverso la pagina Instagram del club rossonero rispondendo alle domande di alcuni tifosi. Queste le sue dichiarazioni: “Il primo giorno a Milanello è stato meraviglioso. E’ bellissimo allenarsi lì, non vedo l’ora di tornarci. Tre leggende rossonere preferite? Kakà per la sua classe, Maldini perché è stato un campione enorme e Pirlo per la sua qualità. Sono molto carico e non vedo l’ora che inizi il campionato. Il mio momento migliore? Deve ancora arrivare il prossimo anno: giocare la Champions con il Milan”.

Foto: Milan Twitter