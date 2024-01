Krunic-Fenerbahce, un mese di pressing e traguardo vicino

Rade Krunic è un chiodo fisso del Fenerbahce, come raccontato già la scorsa estate e ribadito più di un mese fa. I contatti sono frequenti, dopo Bonucci il club turco vuole prendere anche un centrocampista. La condizione è comunque quella di portare la proposta ad almeno 5-5,5 milioni di base fissa più bonus. Krunic ha un altro paio di proposte, ma aveva già fatto capire di gradire non poco il trasferimento al Fenerbahce. Quindi, si lavora per definire i dettagli, il traguardo è s un passo.

Foto:Twitter Milan