Krul rifiuta di allenarsi sui rigori, Van Gaal: “Ha chiuso con la Nazionale olandese”

Tim Krul non è stato convocato a sorpresa da Louis van Gaal per le partite dell’Olanda di Nations League. Il tecnico, però, lo ha invitato a prendere parte ad un allenamento specializzato sui rigori con gli altri tre estremi difensori chiamati, ma il portiere del Norwich si è rifiutato. Il ct della Nazionale olandese allora ha spiegato ai media: “Mi ha chiamato e mi ha detto che non verrà. So che ha fermato più rigori di tutti, è un peccato, ma per lui non c’è futuro in Nazionale, è la conseguenza della sua decisione. Ho sempre pensato che si potesse allenare un rigore. Non il momento e la pressione, ma puoi automatizzare il tuo processo e questo dà fiducia. Non puoi cambiare la politica di allenamento del loro club, ma puoi chiedere loro di allenarsi con i calci di rigore”.

Foto: Krul Instagram