Krstovic: “Voglio restare qui”

L’attaccante del Lecce Nikola Krstovic ha parlato in conferenza stampa dopo l’allenamento odierno: “Mi sono sempre allenato bene provando a giocare per la squadra e a segnare gol, nell’ultimo periodo ce la sto facendo. Il modulo non è un problema, posso giocare con un’altra punta o da solo. Gotti mi ha semplicemente detto di essere libero e giocare come so. Ad inizio campionato giocavamo bene, poi c’è stata una pausa, adesso abbiamo ripreso. Contro l’Udinese pensiamo solo a vincere, consapevoli che la salvezza può arrivare anche nel weekend. Mi piace giocare con un compagno d’attacco, mi aiuta quando sto spalle alla porta. Spero di poter giocare con un altro attaccante lunedì sebbene Piccoli sia assente. Ho segnato 7 gol ma per me sono 9. Avevo posto come obiettivo di fare 15 gol, poi ho incontrato difficoltà. Mi accontenterei delle 10 reti stagionali. Se ho intenzione di rimanere a Lecce quest’estate? Certo, il Lecce è la mia squadra”.

Foto: Twitter lecce