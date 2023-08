KRSTOVIC, SULLE ORME DI VUCINIC IN SALENTO

Il Lecce ha un nuovo attaccante. Si tratta di Nicola Krstovic, montenegrino, classe 2000, prelevato dall’FK DAC 1904.

Si tratta di una ennesima scommessa di Pantaleo Corvino, attaccante al suo primo grande campionato in Europa, dopo esperienze in patria, poi in Serbia e l’ultima nel campionato slovacco.

Nato a Golubovci, vicino Podgorica, il 5 aprile 2000. Cresciuto nel settore giovanile dello Zeta, debutta in prima squadra il 23 aprile 2016 (a 16 anni) in occasione dell’incontro della massima divisione montenegrina pareggiato per 1-1 contro l’Iskra Rîbnița.

Nella stagione 2018-2019 si laurea capocannoniere del campionato montenegrino con 17 reti in 33 presenze. Al termine della stagione lascia lo Zeta e si trasferisce alla Stella Rossa, club serbo, secondo un accordo siglato già il 25 febbraio 2019. I 38 gol nei 3 anni dello Zeta gli valgono la chiamata di un club più ambizioso. Ma non ingrana nel club di Belgrado, forse anche per la sua giovane età. Dopo aver totalizzato 6 presenze nel campionato serbo con la Stella Rossa nella prima parte della stagione 2019-2020, nel gennaio 2020 si trasferisce in prestito al Grafičar Belgrado, con cui realizza 2 reti in 6 presenze nella seconda divisione serba. Rientrato alla Stella Rossa, raccoglie 15 presenze e 2 reti dall’estate 2020 al settembre 2021.

Il 5 settembre 2021 viene acquistato dal DAC Dun Streda, club slovacco. Qui dimostra tutte le sue qualità, riuscendo a giocare con continuità e a trovare il gol in maniera continua. Dopo aver segnato 4 reti in 11 partite nel 2021-2022, alla seconda stagione nella massima serie slovacca si laurea capocannoniere del torneo, con 18 reti in 27 presenze. Per lui 24 gol in 47 presenze in due anni nel campionato slovacco. Ora arriva la chiamata del Lecce, una esperienza importante. Ha preso il numero 9, quello dei bomber. Avrà l’eredità difficile di Lorenzo Colombo che ha giocato un paio di stagioni importanti in salento ed è stato riconfermato dal Milan. Ora tocca a Krstovic.

Il giocatore ha giocato nelle nazionali giovanili montenegrine Under-17, Under-19 ed Under-21. Nel 2022 ha esordito nella nazionale maggiore montenegrina con cui ha messo a referto 9 presenze e un gol.

Punta centrale, alto 185cm, piede destro. Classico ariete, prima punta potente. Bravo nei colpi di testa. E’ un giocatore che può crescere ulteriormente, è una scommessa di Corvino, abile a scovare talenti importanti in giro per il Mondo. Un trasferimento che porta 4mln nelle casse del club slovacco e, di questi, 300mila euro andranno allo Stella Rossa. Il classe 2000 ha firmato un contratto fino al 2027 e sarà il quarto montenegrino della storia del Lecce, dopo Vucinic, Poleksic e Fatic.

Chissà che il ragazzo non possa ripercorrere la carriera di Vucinic, partito proprio dal Salento e poi sbocciato alla Roma e poi alla Juve, dove ha vinto. Certo, la tecnica è differente, Vucinic era bravo anche a fare l’attaccante esterno o la seconda punta. Krstovic è una punta centrale, classico 9 d’area di rigore.

Abbastanza rapido, forte fisicamente, Krstovic proverà ad imporsi nel Bel Paese, cercando di ripercorrere la carriera del suo noto connazionale. Quel Vucinic che dal 2022 è assistente del CT della Nazionale del Montenegro, e che ha contribuito alla sua prima convocazione e all’esordio. Ora magari saprà anche spiegargli e dargli consigli sul campionato italiano e sul Lecce, lì dove anche per Mirko, tutto è partito in Italia.

Foto: twitter Lecce