Krstovic: “Spero di diventare un top player. Dove sarò tra 4-5 anni? Ora conta solo il Lecce”

L’attaccante del Lecce Nikola Krstovic, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato degli ultimi anni nel club giallorosso e dei suoi futuri obiettivi.

“Mi ha chiamato Corvino, ci sentivamo spesso, abbiamo parlato tanto e siamo stati subito in sintonia. Mi ha spiegato la filosofia del Lecce, il progetto che ha di lavorare con i giovani, il calore dei tifosi e così non ho avuto dubbi ad accettare. Anche perché l’Italia, come paese, mi attraeva: non mi sbagliavo. Qui mi piace tutto: il cibo, il mare, le persone. Dove mi vedo tra tra 4 o 5 anni? Spero di diventare un top player, solo questo. Poi dove sarò non me lo immagino e non ci penso: per me ora conta solo la salvezza del Lecce”.

Foto: Instagram Lecce