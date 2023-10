Krstovic risponde a un rigore di Berardi: Lecce-Sassuolo finisce 1-1

Termina 1-1 al Via del Mare la gara delle 20.45 tra Lecce e Sassuolo. Un pareggio sostanzialmente giusto, con Krstovic che risponde a un rigore di Berardi. Vantaggio la compagine emiliana con un calcio di rigore di Domenico Berardi. L’attaccante azzurro trasforma un calcio di rigore, beffando Falcone con un tiro centrale.

Il rigore era stato concesso da Sacchi per un intervento con il braccio di Baschirotto sul colpo di testa di Ferrari, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Il lungo check del VAR ha confermato la decisione. Nella ripresa arriva il pareggio del Lecce al 47′. Errore difensivo del Sassuolo, che sbaglia il fuorigioco sul tocco di Baschirotto sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra. La palla termina a Krstovic, che davanti a Consigli non sbaglia e firma il suo quarto gol in campionato.

Finisce 1-1, il Lecce interrompe la scia di due sconfitte di fila, il Sassuolo riscatta il ko interno con il Monza.

Foto: twitter Lecce