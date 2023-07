Kroos sulle rimonte del Real: “Un gol, il Bernabeu si rialza e lì succedono cose che non sono naturali”

In una lunga intervista concessa ad El Paìs, il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, fresco di rinnovo, ha parlato della sua carriera in maglia merengue, con cui ha vinto tutto, soffermandosi a parlare delle rimonte celebri dei Blancos: “Tutte le rimonte hanno molto di psicologico. Dopo averlo fatto tante volte, la fiducia cresce e la squadra ci crede. Sai che se resisti… il calcio ti darà la possibilità di tornare. I colleghi condividono la mentalità, qui nessuno si arrende. Mai. È sempre possibile. E gli avversari sanno già che torniamo sempre, anche se perdiamo. Finché l’arbitro non fischia… noi ci saremo. La scorsa stagione, ad esempio, è stato molto evidente. Un gol o un’occasione quando stiamo perdendo può cambiare tutto, anche contro avversari forti. Tutti pensano di potersi perdere, perché è già successo. Un gol, il Bernabéu si rialza e comincia a sentire una pressione enorme. Lì succedono cose che non sono naturali”.

Foto: Twitter Real Madrid