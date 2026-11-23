Krosche-Milan, era già tutto previsto

23/11/2026 | 19:20:35

Markus Krosche nuovo direttore sportivo del Milan: nessuna sorpresa, era già tutto previsto. Addirittura dallo scorso settembre quando dalla Germania avevano parlato di un matrimonio rinviato dopo una forzata conferma all’Entraicht. E poi a ottobre, malgrado alcune fonti (anche italiane) ritenessero la trattativa ormai arenata. Il Milan pagherà un indennizzo per liberare Krosche. Prima del percorso da dirigente, Krosche è stato un centrocampista, partito dalle giovanili del Werder Brema per poi diventare un pilastro del Paderborn. Da calciatore diviene subito allenatore, perché poco dopo aver annunciato il ritiro prende le redini della seconda squadra del Paderborn per poi lanciarsi in una nuova avventura, seguendo l’ex compagno di squadra e allenatore Roger Schmidt al Bayer Leverkusen. Lì passa meno di due anni, fino a marzo 2017 quando viene esonerato dal Leverkusen. Quindi il ritorno al Paderborn come direttore sportivo e lì prende il via una nuova dimensione della sua vita. Dalla terza divisione riporta il Paderborn in Bundesliga e nel 2019 lo chiama il Lipsia per sostituire Rangnick. Poi l’esperienza a Francoforte, che lo ha lanciato come uno dei dirigenti più interessanti in chiave mercato.

Foto: Instagram Francoforte