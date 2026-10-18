Chi è Markus Krosche, sempre più in orbita Milan

18/10/2026 | 23:45:10

Mentre il Milan si preparava a scendere in campo contro l’Atalanta, poi battuta con non poca sofferenza 3-2, da Francoforte è arrivata una notizia che potrebbe far occupare una posizione rimasta vacante dopo la rivoluzione, a causa del mancato accesso alla Champions League, voluta da Gerry Cardinale: l’Head Of Football. Infatti, l’Eintracht ha comunicato che Markus Krosche, dirigente sportivo 46enne, ha presentato le dimissioni ed è libero di firmare con un altro club. Non è un nome nuovo in orbita Milan perché, il tedesco, era stato vicinissimo ai rossoneri in estate, prima che il club teutonico facesse muro e bloccasse il suo trasferimento. Adesso, i rossoneri sono in pole position per inserirlo in dirigenza e aumentare la competenza e la rete di scouting. Dopo una carriera da calciatore trascorsa quasi interamente al Paderborn, in cui ha militato dal 2001 al 2014, Krosche ha iniziato una nuova vita da direttore sportivo, prima al Bayer Leverkusen e poi il ritorno nel club che lo ha accolto da giovane. La successiva esperienza al Lipsia e la semifinale di Champions League gli hanno aperto le porte per l’ingresso nel board dell’Eintracht Francoforte. Qui si è contraddistinto per il famoso player trading: una serie di colpi, acquistati a basso prezzo e da sconosciuti, e rivenduti a cifre astronomiche. Kolo Muani, acquistato a zero e ceduto a 90 al PSG; Hugo Ekitike, prelevato a 30 milioni dai parigini e venduto al Liverpool per 95 milioni; Omar Marmoush, la cui plusvalenza ha fruttato ben 75 milioni con la cessione al Manchester City e Willian Pacho, pescato dall’Anversa e diventato, oggi, uno dei migliori difensori d’Europa. Lo scouting, si sa, è parte vitale delle società calcistiche odierne e farlo nel modo corretto rimane una risorsa fondamentale per competere con le big d’Europa e scovare i talenti del futuro.

Marco Esposito

Foto: Instagram Eintracht