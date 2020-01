Krosche, ds del Lipsia: “Haaland? Da noi non sarebbe stato un titolare fisso”

Tra i tanti club che si sono interessati al cartellino di Erling Haaland c’è stato anche il Lipsia. Il club, attualmente capolista in Bundesliga, ha ottimi rapporti con il Salisburgo, ma non è riuscito a chiudere l’affare. Markus Krosche, direttore sportivo del Lipsia, ha spiegato alla Build i motivi del mancato arrivo del giocatore: “Haaland è stata una soluzione molto interessante, soprattutto per l’estate. Ma il giocatore voleva assolutamente cambiare squadra adesso. Ed è qui che la nostra situazione è cambiata. Il suo agente Mino Raiola, mi ha poi chiamato e mi ha detto che Erling aveva scelto un’altra squadra. Da noi non sarebbe stato un titolare fisso, perchè al Lipsia nessuno ha il posto garantito. In attacco abbiamo una forte concorrenza con Werner, Poulsen e Schick . E Haaland avrebbe dovuto combattere per un posto in squadra con loro“.

Foto: Twitter Salisburgo