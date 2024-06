Kroos: “Wirtz e Musiala come Bellingham? Impossibile paragonarli, non hanno la stessa forza di Jude”

Wirtz-Musiala contro Bellingham: “Non paragonerei nessuno dei due a Jude. Sono giocatori diversi. Sono difficili da fermare per l’avversario e non hanno la stessa forza fisica di Jude. Penso che non ci siano limiti per entrambi. Devono rimanere in salute, mantenere la voglia di vincere ed essere costanti per rimanere al top. Entrambi avranno problemi di tanto in tanto. Ma grazie al loro atteggiamento hanno una buona base per giocare ovunque. Per quanto riguarda Jude, ho potuto vivere con lui per un anno e spesso mi sono chiesto se avesse davvero solo 20 anni. Sembra molto più maturo, soprattutto fuori dal campo. Ha la personalità per essere la speranza dell’Inghilterra”.