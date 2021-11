Kroos fissa gli obiettivi del Real: “Vogliamo vincere Liga e Champions League ma sappiamo che sarà difficile”

Toni Kroos, attraverso un’intervista ai canali ufficiali del Real Madrid, ha parlato del suo momento con i Blancos: “Mi ci è voluto un po’ per superare l’infortunio che ho avuto, ma ora posso dire che mi sento bene. In questo club vuoi vincere ogni competizione. Per me, la prima cosa è avere una buona stagione senza infortuni da adesso in poi e se mi sento bene non mi preoccuperò perché i successi arriveranno. Come gruppo ci divertiamo e vogliamo vincere. Posso dire che vogliamo vincere Liga e Champions League ma sappiamo che sarà difficile”.

FOTO: Twitter Kroos