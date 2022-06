Kroos torna sulla Champions: “Il Liverpool ha avuto più occasioni, ma ciò non conta. Le finali si vincono”

Intervenuto nel corso del podcast di suo fratello, “Einfach mal luppen“, Toni Kroos è tornato sulla finale di Champions League e sul fastidio provato per la domanda ricevuta da un giornalista tedesco, che subito dopo la partita ha sottolineato con il centrocampista come il Real Madrid avesse sofferto praticamente per tutta la durata dell’incontro: “Mi sono molto arrabbiato sul momento. La domanda mi si poteva porre in modo diverso, mi avrebbe potuto chiedere come avevo visto la partita. Sono il primo a dire che il Liverpool ha avuto più occasioni, ma la partita l’abbiamo vinta noi, come negli ultimi mesi abbiamo vinto noi. A sentirlo sembrava che avessimo vinto ingiustamente. Non me ne frega un ca**o: è una finale, devi vincerla. Il resto non conta“.

Foto: Twitter Kroos