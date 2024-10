Kroos sul ritiro: “Hanno provato a convincermi, ma sapevano che non sarei tornato indietro”

Toni Kroos, intervistato da Marca, ha parlato del suo ritiro dal calcio giocato, toccando anche temi personali legati alla sua famiglia. Kroos ha rivelato che diverse persone hanno cercato di convincerlo a continuare, ma lui era fermamente deciso a smettere: “Hanno provato a convincermi, ma sapevano che non sarei tornato indietro”.

L’ex centrocampista del Real Madrid ha anche condiviso come la sua decisione stia impattando la sua vita familiare. “Mio figlio maggiore fa un po’ più fatica ad adattarsi, perché era abituato a vedermi andare allo stadio”, ha spiegato Kroos, aggiungendo però che i suoi figli sono comunque contenti di averlo più presente a casa. In particolare, sua figlia è entusiasta di avere più tempo con lui: “È contentissima e non si fa mancare nulla”.

E’ stato più difficile comunicare la tua decisione alla tua famiglia o a Florentino e Ancelotti?

“La verità è che per mia moglie non è stato difficile, perché è stata una decisione condivisa. A casa non è stata una sorpresa, perché abbiamo passato mesi a parlare di questo. Mia moglie era felice di avermi a casa di più. È stato più difficile dirlo a mio figlio maggiore, perché sapevo quanto gli piaceva guardarmi in TV e allo stadio. Ha vissuto tante cose, ho giocato quattro finali di Champions League e da bambino non lo dimenticherà! È stato difficile per mio figlio, sì…”.

Ed è stato molto difficile per me dirlo a Carlo, perché si aspettava che continuassi e perché avevamo e abbiamo un ottimo rapporto. È stato il mio primo allenatore qui e non è stato facile dirglielo, ma nella vita tutto ha una fine. Non è stato facile. Sapevo che non si sarebbe arrabbiato, ma sarebbe stato un po’ triste. Anche per me non è stato un momento facile, perché qualcosa di molto speciale stava per finire. Ho provato a scegliere un buon momento, un momento facile… E ho avuto la fortuna di vincere la Liga con un margine e ho detto “adesso!”. Perché tra la Liga e la finale di Champions League c’è stato un momento perfetto. Sarebbe stato più difficile se avessimo giocato la Liga, perché non volevo che questo problema fosse al di sopra di tutto”.

Come lo hai comunicato ai tuoi compagni?

“L’ho fatto uno per uno, perché con alcuni ero lì da poco tempo, con altri di più, con altri avevo un rapporto molto stretto e volevo informare tutti personalmente. Ma non ho informato tutti subito. Non volevo che la notizia arrivasse prima su un sito web o su un giornale e ho fatto tutto in uno o due giorni. Ad alcuni di loro l’ho detto prima che uscisse la notizia, perché meritavo che la notizia uscisse quando lo volevo. E con la società è stato lo stesso, gliel’ho detto e loro mi hanno detto di comunicarlo quando volevo. Fortunatamente non è uscito nulla prima, il che è stata davvero una sorpresa”.

Non hanno provato a convincerti?

“La cosa bella è che in questi dieci anni tutti mi hanno conosciuto molto bene e sanno che se prendo una decisione ben ponderata, non si potrà tornare indietro. L’allenatore mi ha detto: ‘Sei tedesco e non puoi fare niente, vero?’ Hanno provato a convincermi, ma sapevano che non sarebbe successo. Ho spiegato loro che avevo preso la decisione già da alcuni mesi e che non l’avrei cambiata. È stata una conversazione molto bella ma non facile”.

Foto: Twitter Real Madrid