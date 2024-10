Kroos: “Rodri vincerà il Pallone d’Oro, ma non credo che i premi individuali siano così importanti”

L’ex centrocampista tedesco Toni Kroos ha parlato della probabile vittoria del Pallone d’Oro da parte dello spagnolo Rodri che avrebbe battuto il madridista Vinicius Jr facendo scoppiare una polemica in Spagna – e non solo – tanto che il Real Madrid non si è presentato alla cerimonia in atto a Parigi: “Rodri lo vincerà ovviamente, ma non credo che questi premi siano così importanti.. Credo nel profondo del cuore che i premi individuali nel calcio non abbiano significato. Possono essere assegnati nel tennis, ma non in questo sport”.

Foto: Instagram Kroos