Kroos risponde a Joselu: “Ultima partita? Farò di tutto per assicurarmi che non succeda”

Toni Kroos ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Spagna. Il centrocampista tedesco ha appena terminato il suo contratto con il Real Madrid e appenderà le scarpe al chiodo dopo l’Europeo. Proprio contro la Spagna, quindi, potrebbe giocare la sua ultima partita, come ha sottolineato Joselu: “Lo capisco, vuole arrivare in semifinale. Ma la Germania vuole impedire il sogno di Joselu. La Spagna gioca un calcio fantastico, ma noi non siamo da meno. Sarà una partita tutt’altro che noiosa. So come ha detto Joselu certe cose, quindi sorrido. È normale che dicano questo, vogliono vincere l’Europeo. Farò di tutto per assicurarmi che non succeda, anche se sfiderò tanti amici”.

Foto: Instagram Kroos