Kroos-Real Madrid: Ancelotti vuole convincere il tedesco a rimanere con i Blancos

Carlo Ancelotti spinge affinché Toni Kroos rimanga per un altro anno. Lo spiega il quotidiano spagnolo AS, secondo cui il tecnico delle merengues considera il tedesco ancora importante nel progetto. Kroos ha iniziato la stagione attuale pensando che potesse essere l’ultima, soprattutto se il suo ruolo nel progetto di Ancelotti fosse diventato residuale. Per lui un inizio come sostituto al San Mamés, ma ad Almería era già titolare, fornendo un assist a Bellingham. Ancelotti ha fatto capire al tedesco che per lui è fondamentale nei suoi schemi tattici. L’italiano gli ha detto in più occasioni di rimandare il suo ritiro di almeno un altro anno e di continuare a deliziare gli esigenti tifosi del Bernabéu con il suo calcio magistrale. I compagni di squadra lo incoraggiano allo stesso modo. La filosofia dello staff tecnico e dello spogliatoio con Kroos si può riassumere in due parole: “Toni, resta!”.

Foto: Toni Kroos Twitter Real Madrid