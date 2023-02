Kroos: “Presto prenderò una decisione sul futuro, contatti continui con il Real Madrid”

Dopo il trionfo con il Real Madrid nella finale del Mondiale per club, Toni Kroos ha parlato del suo futuro ai microfoni ufficiali del club: “Ci sto pensando, ora non c’è nessuna decisione. Sono sempre in contatto con il club. La mia esperienza mi dice che è meglio parlarne a porte chiuse e all’interno. Se c’è qualcosa di ufficiale lo saprete con certezza. Non ci vorrà molto prima che venga presa una decisione. Ho un ottimo rapporto con il Real Madrid e siamo tranquilli perché nessuna delle due parti farà nulla di stupido”.

Foto: Instagram Kroos