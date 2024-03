Kroos: “Non vedo l’ora di partecipare all’Europeo con la Germania. Rinnovo? Non c’è alcun problema con il Real”

Dopo quasi due anni torna a vestire la maglia della nazionale tedesca il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos. Il calciatore dei Blancos, intervenuto in conferenza stampa nel ritiro della selezione teutonica, ha così parlato in vista dell’Europeo che si giocherà in estate proprio in Germania: “Non vedo l’ora di partecipare a questa competizione. Non credo di avere niente da dimostrare a nessuno, questo è ciò che conta per me. Quando il commissario tecnico Nagelsmann mi ha chiesto se avrei avuto piacere a partecipare a questo torneo, ho pensato subito a quanto aiuto potessi dare alla nazionale. Mi sono posto questa domanda e mi sono risposto che avrei potuto aiutare. Lo pensa anche il c.t. e quindi è stata una decisione presa insieme.”

Le sue dichiarazioni, poi, in merito al prossimo futuro:

“Rinnovo? Non c’è alcun problema con il Real Madrid. Ne parleremo nuovamente e vedremo se la comunicazione sarà la stessa o no, già lo so. Sto ancora valutando alcune decisioni. Il rapporto tra me e il club è abbastanza buono e credo che entrambi siamo molto tranquilli, anche perchè stiamo facendo una buona stagione. Credo che troveremo una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.”

Foto: Twitter DFB Team