Kroos: “Non escludo un ritorno al Real, ma non so in quale veste”

Nelle sue dichiarazioni al podcast “Einfach mal luppen” , Toni Kroos ha ammesso che esiste la possibilità di tornare al Real Madrid in futuro: “Mettermi pubblicamente nell’ambiente del Real Madrid direi che, per il momento, non è una questione rilevante per me. Al momento direi: no, per quanto io sia legato al club. Ma non sto dicendo che non farò mai più nulla in tutta la mia vita con il Real o che avrò a che fare con il club, non lo escluderei, ovviamente. In quale funzione, questo si vedrà; forse uno iniziare a conoscere meglio se stesso quando sono passati alcuni anni dalla fine della carriera, in quale direzione si può immaginare qualcosa o meno, e se anche il club può immaginarlo o meno. Ma non escludo che a un certo punto mi si possa rivedere in qualche ruolo al Real”, ha sottolineato.

Foto: Instagram Real