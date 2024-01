Kroos incorona Klopp: “È il tecnico più popolare in Germania e in Inghilterra”

La scelta di Jurgen Klopp di lasciare il Liverpool ha lasciato un grande segno nel mondo del calcio. Il tecnico tedesco ha deciso di terminare qui la sua avventura nei Reds dando il via al toto panchina. Sull’allenatore si è espresso il suo connazionale e centrocampista del Real Madrid Toni Kroos nel corso del suo intervento sul podcast Einfach mal Luppen: “Congratulazioni a chiunque possa ingaggiare Klopp adesso. Anche se lavora all’estero da anni, i sondaggi direbbero che è di gran lunga l’allenatore più popolare in Germania e penso che ora si può dire lo stesso in Inghilterra. Questo significa qualcosa. Il riconoscimento che ha ottenuto in Premier non è nemmeno sufficiente per descrivere quello che ha fatto. Per tutti i tifosi del Liverpool e del calcio, Jurgen Klopp è sinonimo di una certa lealtà, soprattutto dedizione, amore per il club e successo. Adesso è una leggenda in Germania, una leggenda a Liverpool e in Inghilterra”.

Foto: Twitter Liverpool