Kroos: “Il mio miglior amico nel calcio è stato Klose, mi ha aiutato quando ero più giovane”

Il centrocampista tedesco del Real Madrid Toni Kroos ha parlato ai canali ufficiali dei blancos, rivelando chi fosse il suo miglior amico nel calcio: “Ad essere onesti, il mio migliore amico nel calcio è sempre stato l’attaccante del Bayern e della Germania Miroslav Klose, perché mi ha aiutato molto quando ero più giovane. Miro è sempre stato una persona con cui mi piaceva molto giocare e con cui mi piaceva parlare. È uno dei pochi di allora con cui sono ancora amico oggi. È stato un modello assoluto per me in termini di carattere, impegno e serietà”.

Foto: Kroos Twitter personale