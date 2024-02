Kroos: “Il gol del Lipsia era regolare, non era fuorigioco. Questo non va a favore del calcio”

Il Real Madrid è passato 1-0 alla Red Bull Arena grazie alla rete di Brahim Diaz. Ma per i Blancos la partita era iniziata nel peggiore dei modi con la rete di Sesko 1l 4′, annullata per il fuorigioco attivo di Henrichs. Intervenuto ai microfoni di Prime Video Germania, il centrocampista del Real, Toni Kroos, ha così commentato l’episodio del gol dei padroni di casa: “Il gol annullato al Lipsia era regolare, non era fuorigioco. Questo non va a favore del calcio”.

Foto: Instagram Kroos