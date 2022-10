Kroos: “Ho detto a Rudiger di salire perché facevamo fatica a creare occasioni”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, torna sul pareggio esterno contro lo Shakthar che permette ai blancos di consolidare il primato in vetta al girone: “Ci hanno reso le cose più difficili rispetto ad una settimana fa. Poi siamo usciti male dallo spogliatoio dopo il primo tempo e tutto è diventato più difficile. Abbiamo lottato e alla fine abbiamo meritato il pareggio. Rudiger? Ho detto ad Antonio di salire perché facevamo fatica a creare occasioni. Mancavano pochi minuti e dovevamo provare qualsiasi cosa per segnare. Rudiger è molto forte in area e ovviamente ci ha dato una grossa mano”.

Foto: instagram Kroos