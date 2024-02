Kroos: “Futuro? Non ho ancora deciso, voglio chiudere al massimo. C’è la possibilità che torni in Nazionale”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lipsia, valida per l’andata degli ottavi di Champions League: “Abbiamo superato abbastanza bene il girone e ora arriva il bello. Qui abbiamo perso l’anno scorso, dobbiamo essere intensi”.

Il rinnovo: “Dico sempre la verità: non lo so. Sto pensando a cosa fare, ma non ho deciso nulla. Sono contento che molte persone vogliano che io giochi un anno in più, meglio del contrario. Ma non ho ancora preso la decisione. La chiave per giocare ancora? Avere la stessa voglia di vincere di 10 anni fa. Altrimenti non arrivi a questo punto. Mi prendo molta cura del mio corpo quindi posso giocare ogni tre giorni senza che succeda nulla. Le cose stanno funzionando bene”.

Infine, sulla possibilità di tornare a giocare con la Germania: “Devo prendere tante decisioni e non ne ho ancora presa nessuna, non so davvero cosa fare. Dipenderà da come mi sento, dai miei progetti personali. Voglio finire la mia carriera al massimo livello possibile. È successo lo stesso un anno fa e sono ancora abbastanza soddisfatto della decisione che ho preso. La Nazionale? Ci sto pensando, c’è una possibilità, sì, ma ancora non sono sicuro…”.

Foto: Twitter Real Madrid