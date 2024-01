Kroos fischiato dai tifosi in Arabia per le dichiarazioni su un calcio senza passione e solo denaro: “È stato divertente, tifosi incredibili”

Nel corso della prima semifinale della Supercoppa di Spagna, vinta 5-3 dal Real Madrid sull’Atletico, i tifosi sauditi hanno bersagliato di fischi Toni Kroos, ogni volta che toccava palla. Il tedesco, infatti, è stato beccato per alcune dichiarazioni di qualche mese fa, quando dichiarò a Sports Illustrated che il calcio in Arabia era solo denaro e non passione.

Qui uno stralcio delle sue parole: “Dicono di giocare in un calcio ambizioso, ma è tutta una questione di soldi. Andare in Arabia Saudita è una decisione presa solo per soldi e contro il calcio. Capisco i giocatori come Cristiano, che lo ha fatto nell’ultima parte della sua carriera. Ma diventa molto difficile accettare la scelta di chi è nel bel mezzo della sua carriera e ha abbastanza qualità per giocare nei migliori club d’Europa”.

Parole che chiaramente hanno ferito i tifosi e le persone che si occupano del calcio in Arabia, tanto da essere fischiato ieri sera e verosimilmente lo sarà anche nella finale.

Il tedesco, a fine gara, su Twitter, ha così commentato: “È stato divertente! I tifosi sono incredibili. Non capisco questi fischi”.

That was fun today! Amazing crowd😍 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

Foto: twitter Real Madrid