Kroos: “Felice che la gente parli bene di me. Ho deciso di ritirarmi perché ne ero convinto”

Toni Kroos si è ritirato qualche mese fa ma sono in molti a credere che possa vincere il Pallone d’Oro, un premio alla carriera dopo aver conquistato praticamente tutti i trofei ed essere stato il perno del Real Madrid e della Germania per tanti anni. L’ormai ex centrocampista ha rilasciato un’intervista a Telediario, dove è torrnato sul controverso episodio del mani di Cucurella nei quarti di finale dell’Europeo tra Spagna e Germania: “Siamo tutti d’accordo che si poteva concedere un rigore. Era mano? Sì. La Spagna meritava di vincere il titolo? Sì. Adesso però non cambierà nulla”.

Sul ritiro: “Sto molto bene. Se decido una cosa è perché ne sono convinto, quindi la faccio. Ciò non significa che non sia difficile per me. Alla fine si tratta solo di calcio, nella vita soffriamo con altre cose. Ovviamente sono felice che le persone parlino positivamente di me e dicano che sentono la mia mancanza. Vuol dire che ho fatto qualcosa di buono in questi dieci anni a Madrid. Non ho dubbi che continueranno a vincere”.

Foto: Instagram Kroos