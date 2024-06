Kroos: “Dopo l’Europeo smetterò di giocare, ma resterò nel mondo del calcio. Mi occuperò delle giovanili del Real Madrid”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, che dopo l’Europeo con la Germania appenderà gli scarpini al chiodo, è stato intervistato da Kicker, dove il tedesco ha raccontato la sua scelta di smettere all’età di 34 anni.

Queste le sue parole: “Ho sempre desiderato vincere titoli. Da quando ho iniziato a giocare a calcio, volevo avere successo. Ogni singolo titolo era importante per me, vincere la Champions League era la grande motivazione prima di ogni stagione. Avere raggiunto questo obiettivo alla fine è molto importante per me”.

La decisione di smettere: “Mi fermo perché voglio semplicemente essere ricordato come il 34enne Toni Kroos, che alla fine ha giocato la sua migliore stagione con il Real. L’ho fatto. Considero un complimento il fatto che molte persone pensino che questo momento stia arrivando troppo presto”.

Come riempirai il tempo libero? “Voglio stare soprattutto con la mia famiglia. Continuerò il podcast con mio fratello Felix. E lavorerò nelle giovanili del Real. A settembre partirà anche la Icon League, che ho fondato con Elias Nerlich. Ma è anche chiaro che non è che scelgo 18 progetti e poi finisco per viaggiare tanto quanto adesso che sono un calciatore”.

Foto: Twitter Real