Kroos: “Concludere la mia carriera con la Champions League e l’ Europeo sarebbe quasi ridicolo, ma lo accetterei”

Toni Kroos, leggenda del Real Madrid e centrocampista della Nazionale tedesca, ha parlato in conferenza stampa ai media. Diversi i temi trattati dalla pressione da gestire alla prima partita sulla Scozia. Queste le parole del fuoriclasse tedesco:

“Un Europeo in casa è ancora più speciale, ovviamente. Non credo che ci siano molti giocatori che abbiano vissuto un campionato importante in casa. Il paese è eccitato. Abbiamo una grande responsabilità per l’atmosfera che si respirerà nel paese nelle prossime settimane. Ma è anche un grande onore e una gioia poter giocare questo torneo. C’è pressione, ovviamente, ma dobbiamo anche essere in grado di goderci la pressione in una certa misura. Dopo tutto, è solo calcio”. Sul debutto con la Scozia: “Sarebbe importante giocare la partita d’esordio in modo positivo. Sappiamo che tipo di avversari abbiamo di fronte. La Scozia può essere una squadra molto scomoda. Ho parlato anche con i miei compagni del Real Madrid, che hanno perso contro la Scozia con la Spagna. Quindi siamo più che preparati. Sappiamo che sarà una partita molto difficile”. Poi una chiusa sulla possibilità di ritirarsi vincendo Champions ed Europeo: “Certo che sono affamato. Questo è andato di pari passo con la decisione di tornare qui. Perché voglio avere successo e vincere questo torneo. Se non avessi pensato che fosse possibile, non l’avrei fatto. Concludere la mia carriera con la Champions League e il Campionato Europeo sarebbe quasi ridicolo, ovviamente, ma lo accetterei”.

Foto: instagram Kroos