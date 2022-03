Kroos: “Clasico serata da dimenticare. Mi hanno messo 3 punti a una gamba e ho aspettato due ore per fare l’antidoping”

Serata da archiviare quella di domenica sera per Toni Kroos e il Real Madrid. Il mediano tedesco, è uscito anzitempo per una ferita ad una gamba, dove gli sono stati applicati 3 punti di sutura.

Inoltre, il giocatore ha dovuto aspettare quasi due ore per fare il test antidoping.

A raccontarlo, lo stesso Kroos, che ha parlato sui social: “Ho concluso la serata con l’antidoping. Sono rimasto seduto in attesa per quasi due ore. C’erano anche Vinicius, Piqué e Jordi Alba, ovviamente non abbiamo parlato: eravamo quelli sconfitti, loro invece ridevano e scherzavano. Quando sono uscito da lì mi sono sentito sollevato”.

Tre punti di sutura: “Avevo una ferita e hanno dovuto applicare tre punti di sutura sulla mia tibia. Stavo sanguinando ma non me ne sono accorto. Ho continuato a guardare la partita dagli spogliatoi e ho visto i gol del 3-0 e del 4-0. Ovviamente è stata una sconfitta molto amara, dopo 0-1 la partita è stata a senso unico”.

Rialzare la testa: “Dobbiamo rialzare la testa. Tutti avrebbero firmato per trovarsi in questa posizione a questo punto della stagione. Ecco perché dobbiamo scrollarci di dosso la negatività e andare avanti. Comunque, finora la stagione è stata molto buona. Siamo dove volevamo essere e abbiamo fatto bene negli ultimi due mesi. Non dobbiamo lasciare che una battuta d’arresto ci porti fuori rotta, ci sono buone possibilità”.

Foto: Twitter Real Madrid