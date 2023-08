Kroos a tackle duro su Gabri Veiga: “Imbarazzante”

Che sempre più campioni del panorama calcistico mondiale decidessero di chiudere la loro carriera in competizioni considerate minori è negli ultimi anni diventata una prassi sempre più consolidata. Usuale non è invece il fatto che una delle future stelle di questo sport di soli 21 anni decida di cedere alle lusinghe arabe per approdare nel campionato saudita.

Il passaggio ormai prossimo di Gabri Veiga all’Al-Ahli non ha lasciato di certo indifferente Toni Kroos. Il calciatore tedesco del Real Madrid ha commentato la notizia non lasciando alcun dubbio su quale sia la sua opinione in proposito:”embarrassing” (imbarazzante), ha scritto il calciatore su Twitter sotto un post che annunciava il trasferimento di Veiga.

Foto: Instagram Kroos