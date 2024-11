Krkic (ex scout Barça): “Seguii Hazard fino in Francia, ma il suo atteggiamento non mi convinse. Tutti facevano stretching, lui guardava le tribune”

Bojan Krkic Sr, padre dell’ex giocatore e già scout del Barcellona, è intervenuto al programma 110 El Bar, dove ha raccontato il retroscena per cui scartò Eden Hazard:

“L’ho conosciuto agli Europei Under 17. All’epoca, Belgio e Spagna erano le squadre più forti. Arrivarono in finale, la Spagna vinse, ma Hazard giocò meravigliosamente per tutto il torneo, tranne la finale”, ha spiegato, ricordando il momento in cui iniziò a seguirlo.

“Firmò per il Lille, e io continuai a monitorarlo,” ha aggiunto, riflettendo su quella brillante introduzione, e raccontando dei viaggi fatti esclusivamente per studiare Hazard. “Andai a vederlo in una partita a Montpellier. Le squadre uscirono per il riscaldamento, faceva caldo ad agosto, e notai subito che mancava qualcuno del Lille. Dopo un minuto uscì Hazard. Mentre la squadra si scaldava insieme, lui faceva il contrario. Mentre tutti facevano stretching, lui guardava le tribune. Giocò bene, ma a livello di dedizione e atteggiamento non mi impressionò”.

Foto: Instagram Hazard