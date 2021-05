KRISTIJAN LOVRIC, GOL E ASSIST PER IL GENOA

Il Genoa sta lavorando sottotraccia per la prossima sessione di mercato e non è passato inosservato a Preziosi e ai suoi il talento di Kristijan Lovrić, come vi abbiamo raccontato ieri la trattativa è ben avviata ma non definita.

Kristijan nasce a Ogulin, il 1 dicembre 1995, è un calciatore croato, attaccante in forza all’HNK Gorica. Muove i primi passi nella squadra della sua città, l’Ogulin, con delle stagioni al Karlovac nel mezzo. Nel 2013 debutta tra i professionisti col Bela Krajina, club con il quale mette a referto 5 presenze in Druga Liga, la seconda serie slovena.

Dopo l’ennesimo rientro all’Ogulin, nel gennaio 2015 va al Kustosija Zagabria, squadra di 2.HNL della capitale, con la quale si mette in mostra con 28 reti in 53 partite giocate.

Poi un momento meno fortunato, quando la Lokomotiv Zagabria lo acquista e lo gira in prestito, prima al Lucko, poi nuovamente al Kustosija. Dell’esperienza con la Lokomotiv l’unico aspetto positivo è il debutto in 1.HNL, avvenuto il 17 febbraio del 2017 con il tecnico Mario Tokic.

Nel luglio 2018 passa all’HNK Gorica a titolo definitivo, diventandone un punto di riferimento in attacco, 44 centri in 93 partite e numerosi assist nelle varie competizioni.

Lovrić è un attaccante esterno, che ama partire da sinistra e rientrare per sprigionare il suo destro potente, dotato di un bel fisico (1.86 cm) e di ottimo senso del gol. La sua arma in più è rappresentata dagli assist e dai calci piazzati: Kristijan è un ottimo rigorista, sulle punizioni dal limite ha beffato il portiere numerose volte con traiettorie difficili da leggere e allo stesso tempo potenti. In certi casi tenta addirittura la conclusione dalla bandierina, creando ulteriori dubbi e problemi alle difese delle squadre avversarie.

Con 15 gol e 10 assist nella stagione in corso, il 30 marzo è arrivato il giusto premio: la prima presenza con la maglia della Croazia. Il CT Zlatko Davic gli ha regalato questa emozione quando i biancorossi affrontavano Malta, sfida valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

Kristijan ha il doppio passaporto, ma ha preferito la Croazia alla Bosnia, la sua valutazione è superiore ai 5 milioni e sebbene nei mesi scorsi in Turchia era stato accostato con forza al Trabzonspor, ora il suo futuro potrebbe essere rossoblù.

Foto: Instagram personale Lovric