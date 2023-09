Kristiansen: “A Bologna per continuare a giocare terzino. Thiago Motta decisivo per la mia scelta”

Giornata di presentazioni in casa Bologna, dove ha preso la parola davanti ai cronisti il terzino Victor Kristiansen, acquisto estivo arrivato dal Leicester: “Il motivo della mia partenza è che il Leicester ha cambiato allenatore e voleva passare a tre, io volevo giocare ancora come terzino. Quando è arrivato il Bologna ho capito che avrei potuto giocare in una difesa a 4 in una grande squadra con un ottimo progetto. L’impatto è stato ottimo, lo stadio è meraviglioso e sono contento di aver vinto e giocato bene”.

Poi ha proseguito parlando del ruolo di Thiago Motta nella trattativa: “Durante la trattativa ci sono state un po’ di chiamate con le persone del club e col mister, è uno dei motivi per cui sono qua, pensa che posso diventare un grande terzino. Ho buonissime sensazioni, quando un tecnico ti fa sentire importante è una bella cosa”.

Infine, sulle sue caratteristiche: “Sono un giocatore intelligente all’interno del campo e ho una buona corsa, credo di essere abbastanza forte difensivamente e di avere un buon cross, ma so di poter migliorare su tante cose”.

Foto: Twitter Bologna