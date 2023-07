Kristensen sull’obiettivo Champions: “Possiamo farcela. Scamacca è un attaccante forte”

Rasmus Kristensen, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha sensazione positive in riferimento alle possibilità che ha la Roma di tornare a giocare la Champions League: “Sono ottimista, viste le qualità della rosa e quello che sto vedendo qui in Portogallo. Vogliamo arrivare il più in alto possibile, possibilmente giocando bene” ha detto il difensore. Poi parla di Scamacca: “Ricordo il gol che ci ha segnato in quella partita la scorsa stagione. È un attaccante forte, per svariati motivi. Questo lo posso dire”.

Foto: sito Roma