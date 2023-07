Kristensen: “Sto bene. Mourinho si aspetta che io sia una buona opzione sulla fascia”

Al termine della seconda amichevole stagionale della Roma (vinta 6-0 contro il Latina con doppietta di Dybala e Belotti e gol di Pagano e Ibanez), Kristensen ha parlato in mixed zone. Il difensore ha fatto il suo debutto con i giallorossi: “Fa molto caldo, c’è un caldo torrido per uno come me – riporta vocegiallorossa.it – che arriva dalla Scandinavia. Sto molto bene, sono stato accolto bene e non vedo l’ora di prendere il ritmo e di restituire tutto questo affetto”. Poi ha parlato di quello che si aspetta Mourinho da lui: “Si aspetta che io sia una buona opzione sulla fascia destra, che faccia il mio gioco. Mi ha detto ed è anche la che la cosa più importante per me di lottare per la squadra, per il club, per il coach”. Poi, sugli obiettivi: “Voglio raggiungere il mio massimo livello possibile e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Il mio obiettivo è quello di aiutare in ogni maniera possibile la squadra e i miei compagni”.

Foto: sito Roma